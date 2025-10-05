Relationship Red Flags: ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಪುರುಷರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ
ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅವರು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ
ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಧರಿಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸೋಮಾರಿ ಉತ್ತರ
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು, ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಸಹ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು, ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಗಮನ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತು
ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೆ.
ಹಠಾತ್ ಆಸೆ, ಬಯಕೆ, ಆಸಕ್ತಿ
ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಬಯಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸಬರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಆದ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.