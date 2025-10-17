ಜಗಳವಾಡಿದ ನಂತರ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳಿವು!
ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು
ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಪ, ಜಗಳ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಖಂಡಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಜೀವನವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳು ಬರಬಾರದೆಂದೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಗಳಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ನಿಜಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಗಳಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿಸಲು ಜಗಳದ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದು
ಜಗಳವಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕರು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಗಳಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಸ್ಪರರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಮೌನವಾಗಿರಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಜಗಳದ ನಂತರ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಕಲಿಯಿರಿ . ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜಗಳವು ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೌನವಾಗಿರಿ.
ಅವರದ್ದೇ ತಪ್ಪು
ಜಗಳ ಉಂಟಾದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನೇ ದೂಷಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯ ಘಾಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕೂಗಾಟ
ಕೆಲವರು ಜಗಳವಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು
ಕೆಲವು ಜನರು ಜಗಳದ ನಂತರ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಕೂಗಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಜಗಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು ಜಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ, ಪಣಕ್ಕಿಂತ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ. ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.