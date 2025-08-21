Relationship: ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರಂತೆ!
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಐಕ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕೆರಿಯರ್, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಗೂ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹುಡುಗ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗිರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಅಂದ, ದುಡ್ಡು, ಗುಣ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?.
ಐಕ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೆರಿಯರ್, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗೀರು ಬಯಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಡ್ತಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿಡೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿವಿಯ ಗವಿನ್ ಎಸ್. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಜರ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದ 202 ಪುರುಷರನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗರು ಜಗಳ, ವಾದ, ಮೋಸ, ದೈಹಿಕ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ ತಾಳ್ಮೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಬದುಕು ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತೆ.