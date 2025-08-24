ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲೆದಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಮರಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು…
- FB
- TW
- Linkdin
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (ಎಂಸಿಎಚ್) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ತಿರುಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಮರಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಲಕಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕೆಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನಾಗಮಂಗಲಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಪಿಎಚ್ಸಿ) ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅವಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಎಂಸಿಎಚ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
ನಾಗಮಂಗಲಂ ಪಿಎಚ್ಸಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಮಂಗಲಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಶಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಬಾಲಕಿಯ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.