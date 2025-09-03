Kannada

ಕರ್ಮಯೋಗ

ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ” ಎಂಬ ಬೋಧನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ.

ಸಮತ್ವ ಭಾವನೆ

ಸುಖ-ದುಃಖ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟ, ಜಯ-ಪರಾಜಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ

 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ

ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳು, ಕೋರಿಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ತರುತ್ತವೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಗಳು.

ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ

ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ

ಇತರರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಕರಿಸದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿ, ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸಕ್ತಿರಹಿತ ಜೀವನ

ಅತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿ, ಕೋರಿಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಳ ಜೀವನ, ಪರಿಮಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

