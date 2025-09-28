"ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ... ಬನ್ನಿ, ನೋಡೋಣ.." ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚಾಲೆಂಜ್
Celebrity Comments Viral: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸುಂದರಿಯರು.
ಯುವ ನಾಯಕಿ
ಆಕೆ ಯುವ ನಾಯಕಿ. ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಿಂದ ಹುಡುಗರ ಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ಕ್ಯೂಟಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಟಾಪ್. ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಅಂದಹಾಗೆ ನಟಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, "ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ, ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಆಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
'ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರಿತಿಕಾ ಸಿಂಗ್. ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ವೆಟ್ಟೈಯಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ರಿತಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿತಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ
"ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ವೈರಲ್
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ರಿತಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಿತಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.." ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.