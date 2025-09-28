ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಎಷ್ಟೆಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ
ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 1, 2 ಜೊತೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಮೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೈ ತೋರಿಸುವುದು ಇಂತಹವುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ
ಆಗಿದ್ದಿಷ್ಟು..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಪೂಜಾ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ನಕಲಿ ಫೋಟೋಗಳು
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ಹಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತೂಕ ತೋರಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನಕಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೂಲ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೂಕದ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ 60.6 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಮರನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರೀಎಂಟ್ರಿ
'ಗಾರ್ಗಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಅಮರನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ 'ಥಂಡೆಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೂರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ.