Health Benefits of Indian toilet vs western toilet ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಂಗಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಂಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇಹವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳಲು ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನೇರ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಆಸನವು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದರೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
(Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)