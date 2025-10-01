ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ..ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೂ ಸುಲಭ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೂ ಬರಲ್ಲ!
Onion Cutting Tips: ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನಂತೂ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ..
ಈರುಳ್ಳಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನಂತೂ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು?
ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋಕೆ ಕಾರಣ ಅಲೈಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ (allyl sulphide)ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆಮ್ಲವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಈ ಆಮ್ಲದ ವಿರುದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೀಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ..
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಾಕು ಬಳಕೆ
ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಕುಗಳು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು.