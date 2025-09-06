ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ?, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಹಲವರು ಪ್ರತಿ ಅಡುಗೆಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾ ಇಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾ ಇಡ್ಬೋದು!
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬದಲು ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಲವರು ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂದು ಮನೇಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾ ಇಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೀಗಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾಜಾ ಇಡೋಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಮೆತ್ತಗೆ ಇರಬಾರದು. ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಡ. ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ತಾಜಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೀಗೆ ಇಡಿ
ಹಲವರು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ತಾಜಾ ಇಡೋಕೆ ಗಾಳಿ ಆಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಸಿರಾಮಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಉತ್ತಮ. ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಾಜಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗೆ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿ ಆಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಡಿ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊರಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ,ಒಣಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ. ತೇವ ಇದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಿಂಕ್, ಒಲೆ ಪಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಡಿ. ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಇಡ್ಬೇಡಿ. ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ.
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾಜಾ ಇಡೋಕೆ ಆಗಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಳಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ.