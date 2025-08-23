ಎನ್ಎಸ್ಜಿ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್' ಕಮಾಂಡೋ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ?
ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಕಮಾಂಡೋ: 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್' ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಕಮಾಂಡೋ ಆಗೋದು ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಆದ್ರೆ, ಈ ತಂಡ ಸೇರೋಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರ್ಹತೆ, ಕಠಿಣ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಾಟಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
Image Credit : our own
ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡೋಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ದೇಶದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು ನೇಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ (NSG). ಇವ್ರನ್ನೇ "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್" ಕಮಾಂಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತಂಡ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
Image Credit : @Viral
ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು?
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ (NSG) ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ (Special Air Service), ಜರ್ಮನಿಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 9, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಯೆರೆಟ್ ಮತ್ಕಲ್, ಅಮೇರಿಕದ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ತರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ NSG ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಹೀಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. “ಜೀರೋ ಎರರ್” ಅನ್ನೋ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 7,000 NSG ಕಮಾಂಡೋಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : X
ಅರ್ಹತೆ ಏನು?
NSG (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್) ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಮುಖ್ಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. NSG ಸೇರೋಕೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ (ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್) ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ (CAPF), ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಐಟಿಬಿಪಿ, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸು 35ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ, ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು.
Image Credit : X
ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?
ಎನ್ಎಸ್ಜಿಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನ ಸೇನೆ ಅಥವಾ CAPFನಿಂದ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದು ಕಠಿಣ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ - ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಬಳಕೆ, ಹೋರಾಟ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತ - ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹಾಸ್ಟೇಜ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಸ್ನೈಪರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ತರಹದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಮೂರನೇ ಹಂತ - ಎರಡು ಹಂತ ದಾಟಿದವರಿಗೆ ಮಾಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಎಲ್ಲಾ ಹಂತ ದಾಟಿದವರು "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್" ಕಮಾಂಡೋ ಆಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
Image Credit : X
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡೋ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
NSG ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನ CAPF ಅಥವಾ ಸೇನೆಯಿಂದ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹70,000 – ₹90,000 ಸಂಬಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ₹20,000 – ₹30,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವಾಹನ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೀನಿಯರ್, ಅನುಭವಿ ಕಮಾಂಡೋಗಳಿಗೆ ₹1,00,000 ವರೆಗೂ ಸಂಬಳ ಸಿಗಬಹುದು. NSG ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡೋ ಆಗೋದು ಸಾಹಸದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ.
