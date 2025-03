ಈ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ

Read Full Gallery

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Foods Not To Eat With Cucumber : ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕೊಡುವ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು. ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ತಿಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.