Alert: ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದ ಹುಳು ಹೋದ್ರೆ? ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಕಿವಿಗೆ ಹುಳು ಬಂದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ. ಎಣ್ಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಬಂದರೆ ಅದು ಭಯಾನಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಹಲವು ಬಾರಿ, ನೀವು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೀಟಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೀಟವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹುಳುವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಹುಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಆ ಕಿವಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಹುಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಹುಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹುಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಕರ್ಪೂರ ನೀರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ
ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೀಟ ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ, ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಿವಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ, ಕಿವಿಯನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿಸಿ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟ ಸತ್ತು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಕೀಟವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಕಿವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಅದು ಕೀಟವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ಕೀಟ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಿವಿಗೆ ಸುರಿದರೆ, ಅದು ಕೀಟವನ್ನು ಕೊಂದು ತೇಲುತ್ತದೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ಕಿವಿಯ ಮೇಣ ಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಿವಿಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಇದು ಮೇಣ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಿವಿ ತಮಟೆ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಹುಳುವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊರಬಂದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹುಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಿವಿ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಿವಿ ನೋವು, ಕೀವು ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಜ್ವರ. ನೀವು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.