ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಬು ತಿಂತೀರಾ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಚ್ಚರ!
ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಸೇಬು ತಿಂತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಬು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಸೇಬು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಾತ್ರಿ ಸೇಬು ತಿಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸೇಬು ತಿಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಬು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಸೇಬು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೇಬನ್ನು ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು.