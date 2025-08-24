ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ!
ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 10 ನಿಮಿಷ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಏನೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಊಟದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ.
ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 10 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ್ರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡೋಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ್ರೆ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಶ್ಯಬ್ದ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯಿರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. 10-15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿ ನಡೆಯಿರಿ.