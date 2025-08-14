ತುಟಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಇದು ಯಾವ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ತುಟಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ತುಟಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
15
Image Credit : Pixabay
ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಟಿಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಇವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತುಟಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೋಗವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ತುಟಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
25
Image Credit : Pixabay
ಮಹಿಳೆಯರ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಟಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತುಟಿಗಳು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಟಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದಲೂ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಪಾಗಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರ ತುಟಿಗಳು ಗಾಢವಾಗುತ್ತವೆ.
35
Image Credit : Pixabay
ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬಳಸುವ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ತುಟಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
45
Image Credit : Pixabay
ಕೆಲವರ ತುಟಿಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಜಿಡ್ಡಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ತುಟಿಗಳು ಬಿಳುಚಿದ್ದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆಗ ತುಟಿಗಳು ಬಿಳುಚುತ್ತವೆ. ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
55
Image Credit : Pixabay
ತುಟಿಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದು ಹೃದ್ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ತುಟಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
Related Stories