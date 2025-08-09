ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ತಡೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಗತ್ಯ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತದೆ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಗತ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಈ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ತಡೆಯಲು ಕೂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬೇಕು. ಕಿತ್ತಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬೇಲ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಿ. ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಗತ್ಯ. ಮೊಸರು, ಪನೀರ್ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮಾಂಸ, ಬೀನ್ಸ್, ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಜಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯ. ಕ್ಷತಿಗೊಂಡ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ, ಮೀನು, ಟೋಫು ತಿನ್ನಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಷೀಣತೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ.
ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀರು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಸೂಪ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆವಕಾಡೊ, ಬೀಜಗಳು, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ.
ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು
ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮುಖ್ಯ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಬಾದಾಮಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬೇಡ
ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರ ಬೇಡ. ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬಹುದು. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಇರುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.
ವಿಟಮಿನ್ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಮಾಂಸದವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವೂ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.