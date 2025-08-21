ತಲೆನೋವಿಗೆ ಈ ಚಹಾ ಒಳ್ಳೆಯದು
ತಲೆನೋವು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿವು, ಆಯಾಸ, ಒತ್ತಡ, ಶೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ತಲೆನೋವು ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಶೀತ, ಗ್ಯಾಸ್, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಬರುವ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ. ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ತಲೆನೋವು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಶುಂಠಿ ಟೀ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಶುಂಟಿ, ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶುಂಟಿ ಟೀ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಶುಂಠಿ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆನೋವು ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಲೂ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಂಟಿ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಶುಂಠಿ ನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು-ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಂ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಋತುಚಕ್ರದ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತದಿಂದ ಬರುವ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಂ ಟೀ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದರೆ ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ಬರುವ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಶುಂಟಿ ಟೀ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ.