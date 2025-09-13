ಕಾಲುಗಳು ಪಾದದ ಊತಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಅಥವಾ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು :
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕೇವಲ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
- ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು
- ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ
- ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೋಗದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗಲೂ ಕಾಲು ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಜಳ್
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲು ಊತವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಊತ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಕಾಲು ಊತವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಆ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ
ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಕೈಗೆ ತಾಳುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಊತ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೋವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ ಒತ್ತಡ
ಕಾಲು ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ನೀಡಬಹುದು. ಊತ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲುಪ್ಪು
ಕಾಲು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲು ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಕಾಲು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕಾಲು ಊತ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.