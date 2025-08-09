ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಕೇವಲ 30 ದಿನ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಇರಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೀಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ. ಚಹಾ ಕುಡಿಯದೇ ಆ ದಿನವೇ ಅಪೂರ್ಣವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಇರಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೀಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ
ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿನ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ
ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಹಾ ದೇಹದಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದಿನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕುಡಿತೀರಾ?
ನೀವು ಚಹಾವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು: ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ-ಜೇನು ನೀರು: ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ - ವೈರಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಟೀ- ಇವು ಕಡಿಮೆ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.