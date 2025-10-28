ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು?
ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಏಕೆ ಇದೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ
ಶಿವನನ್ನು ಮಹಾಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ವಕಾಲಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಶಿವನು ಸಾವಿನ ದೇವರು
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕೆಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿವನನ್ನು ಮಹಾಕಾಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಲದ ಅಧಿಪತಿ. ಸ್ಮಶಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ನಿಶ್ಚಲ ದೇಹವನ್ನು ತರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಶಿವನ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನದ ಸಂಬಂಧ
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮಶಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮಶಾನವು ಶಿವನು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೋಹ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೋಹ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ, ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಸಾವು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ದೇಹವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ
ಜನರು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಚಕ್ರದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ
ಶಿವನನ್ನು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.