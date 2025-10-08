ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯೋಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ, ಜೀವನ ನರಕ
vyatipat yoga ashubh yoga impact on which zodiac sign astrology ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ವಿದಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಯೋಗ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಡಾಲ ಯೋಗವು ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಸಂಜೆ 5.31 ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8.20 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವು ಸಂಜೆ 5.41 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.06 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ಬರುವ ವಿಡಾಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು . ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗುವಿರಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಜನರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ತಪ್ಪು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ಎರಡು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅವಕಾಶವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.