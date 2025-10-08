ದೀಪಾವಳಿ ಮೊದಲು ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಸಮೃದ್ದಿ, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಬುಧ ಸಾಗಣೆ
diwali 2025 mangal budh grah gochar these zodiac get more profit ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ-ಬುಧ ಸಾಗಣೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧಂತೇರಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:29 ಕ್ಕೆ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು, ಸಂಜೆ 7:08 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ದೀಪಾವಳಿ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮೊದಲು ಕಳೆದುಹೋದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಸಿಗಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಸಮಾಧಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂಟಿ ಜನರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮೀನ
ವೃಷಭ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಒಂಟಿ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.