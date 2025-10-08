ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅಪರೂಪದ ಶನಿ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಆದಾಯ
20 October 2025 ರಂದು diwaliಯಂದು, saturn retrograde ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು 4 zodiac sign ಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶನಿದೇವ
ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಖಗೋಳ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು, ಶನಿದೇವನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು 4 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ತೈಲ, ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲದಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.