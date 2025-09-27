12 ದಿನದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
venus transit in virgo october 2025 luck for cancer virgo libra signs ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶುಕ್ರನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಭದಾಯಕ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭ, ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.