ನೆಪ್ಚೂನ್ ಹಿಮ್ಮುಖದಿಂದ ನೇರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಲಾಟರಿ
varun margi 2025 effect on rashi cancer libra scorpio get money ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೈಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೆಪ್ಚೂನ್ ನೇರವಾಗುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೆಪ್ಚೂನ್
ಜುಲೈ 5, 2025 ರಂದು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈಗ ನೇರವಾಗುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೈಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದ ನೆಪ್ಚೂನ್ 159 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಂತನೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕೆಲಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಯುವಕರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ.