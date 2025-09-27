ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ, ಆದರೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ
shani nakshatra transit 2025 bad for mesh meen rashi but 3 zodiac get money ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಶನಿ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಯು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿದ್ದು, ದಸರಾ ನಂತರದ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಶುಭ
ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ನೆರಳು ಕೂಡ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೇಷ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮೀನ, ಇವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಬೇಡದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ
ನ್ಯಾಯದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವು.
ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎರಡೂ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.