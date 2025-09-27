ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗ, ಮದುವೆ ಪಕ್ಕಾ
these 4 zodiac signs marriages will be fixed before the end 2025 ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ... ಅವರು ಬಯಸುವ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ನವರಾತ್ರಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅವಿವಾಹಿತರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಈ ದಸರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ., ಕನಿಷ್ಠ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಅವಿವಾಹಿತ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಮದುವೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ 5 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, 8 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ. ಅವಿವಾಹಿತರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿರಿ. ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿದೇಶದಿಂದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 3 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು 9 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.