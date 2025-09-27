ಗುರುನಿಂದ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಯಶಸ್ಸು
diwali 2025 guru gochar hans mahapurush rajayoga these 3 zodiac ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಗುರುವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರು
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಗಳು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಬೆಂಬಲವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.