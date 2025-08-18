ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: 5 ರಾಶಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರಂತೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗುಣ, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಯವರು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ, ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಯವರು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಖುಷಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಯವರು ಗುಟ್ಟುಮಾತಿನವರು, ಭಾವನೆ ಮರೆಮಾಚುವವರು. ಮಂಗಳ, ಪ್ಲುಟೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆ ಹೇಳದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಮರೆಮಾಚಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯರು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಯವರು ಕಲ್ಪನಾಶೀಲರು. ಗುರು ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾವುಕರು, ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
(ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.)