ಪುರಾಣಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಶಿವನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಶಿವ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೇಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಿವನಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜನನ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ.
1. ಅಶೋಕ ಸುಂದರಿ
ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಶೋಕ ಸುಂದರಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೊದಲ ಮಗಳು. ಒಮ್ಮೆ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದಳು. ನಂತರ ಪುರಾಣಗಳು ಅಶೋಕ ಸುಂದರಿ ಕಲ್ಪ ಮರದಿಂದ ಜನಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 'ಅಶೋಕ' ಎಂದರೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲದವನು ಮತ್ತು 'ಸುಂದರಿ' ಎಂದರೆ ಸುಂದರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವಳನ್ನು ಅಶೋಕ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅವಳನ್ನು ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಜ್ಯೋತಿ
ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವನ ಎರಡನೇ ಮಗಳು. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಶಿವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಹಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಾಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಮಾನಸ
ಮಾನಸ ಶಿವನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳು. ಅವಳು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನ ವೀರ್ಯವು ಹಾವುಗಳ ತಾಯಿಯಾದ ಕದ್ರುವಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಮಾನಸ ಜನಿಸಿದಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವಳನ್ನು ಶಿವ ಪುತ್ರಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಪ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳನ್ನು ನಾಗಕನ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಅನ್ವಿ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಅಶೋಕ ಸುಂದರಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.