ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕಲಾ ಯೋಗದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು
ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ, ಕಲಾ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ, ಕರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕಾಲ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಜಯೋಗದಂತೆಯೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಅವರ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರವು ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅವರ ಸಹಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು.