ನಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಈ 2 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭವೋ ಲಾಭ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಹಣ
Tomorrow October 7 Purnima lucky zodiac goddess Lakshmi blessings taurus and Aquarius ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2025ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಎಲ್ಲಾ ಹದಿನಾರು ಹಂತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಆಯಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಂದ್ರನ ಉತ್ತುಂಗ ತಲುಪುವ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:48ಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:45 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗ ಪಾಯಸ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಗಂಗಾ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.