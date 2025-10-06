- Home
- ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗೌರವ, ಸಂಪತ್ತು
guru vakri 2025 very beneficial for these zodiac money astrology ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗುರು
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ. ನಂತರ ಅದು ಜೀವನದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2025 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿವಾಹ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣದ ಚೇತರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.