ಮಂಗಳ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚು, ಅದೃಷ್ಟ
mars will set and make these 3 zodiac signs very wealth ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 06:36 ಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 06:36 ಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೇ 2, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04:30 ಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಂಗಳವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಸ್ತಮಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.