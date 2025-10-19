ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೊ ನಿಮ್ಗೆ ಚೊಂಬೇ ಗತಿ
Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ...
ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಕನಸುಗಾರರು. ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸಾಹಸಮಯ ಜನರು, ಅವರು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾತಂಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ವಿಶ್ವಾಸವು ಈಡೇರದ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರಿಸಲಾಗದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು, ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು. ಸಂವಹನ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ ನೀಡಿದವರು ಬೇಗನೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಆದರೆ ಸಾಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ದುರಹಂಕಾರವು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಬಯಕೆಯು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.