30ರ ನಂತರ ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!
Birth Number Luck After 30: ಈ ಮೂಲಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶನಿಯು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನನ್ನೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವು 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಶನಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶನಿಯು ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ನೇ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಾಟ
8, 17 ಅಥವಾ 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 8ರ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶನಿಯು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನನ್ನೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ನೇ ಮೂಲಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ
ಶನಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ
30 ವರ್ಷದ ನಂತರ, 8 ನೇ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಹೋರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು
ಈ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಲಭವಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸು
30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.