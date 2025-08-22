ನಾಳೆ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ದುಃಖ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ-ಸೂರ್ಯರ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:23 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಶನಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಾದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.