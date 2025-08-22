ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದಯೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು. ಇವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾಹಸಮಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.