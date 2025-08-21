ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ: 3 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಬಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು 3 ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರಾಹುವಿನ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : Asianet News
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Asianet News
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ.
Image Credit : Asianet News
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಹೋದರನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
