ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ(Aries): ಹಣಕಾಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರ ಟೀಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ(Taurus): ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ಸರ ಪಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಲಿಪಶುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಕರುಣೆ ಬಯಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೋಜಲಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ(Gemini): ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮದುವೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕಟಕ(Cancer): ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಥವಾ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ(Leo): ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ(Virgo): ಇಂದು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪತಾಪ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸಗಳು ದಿನದ ಬಹಳ ಸಮಯ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ತುಲಾ(Libra): ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾಯು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಇರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗುವಿರಿ. ಅಸಹಾಯಕತೆ ಕಾಡುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ(Scorpio): ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನುಸ್ಸು(Sagittarius): ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೂ ಜನ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಆಗಮನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಗೆ ಬೀಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕರ(Capricorn): ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ(Aquarius): ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಬಹುದು. ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಮೀನ(Pisces): ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.