Gen Zಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಈ ರತ್ನಗಳು.. ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ!
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದೃಷ್ಟ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಜೆನ್ ಜೀ ಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಲ್ಲುಗಳು
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೂಲಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 9 ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆನ್ ಜೀ ಯಾವ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ
ಮೂಲಾಂಕ 1
1-10-28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 1. ಅವರ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಅಂತಹ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೆನ್ ಜೀಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು.
ಮೂಲಾಂಕ 2
2-11-20 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 2,. ಅವರ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುತ್ತು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರತ್ನವು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜೆನ್-ಜೀಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು.
ಮೂಲಾಂಕ 3
3-12-21-30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 3, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಗುರು. ಅವರು ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೆನ್-ಝೀಗೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 4
4-22-13-31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 4. ಅವರನ್ನು ರಾಹು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಸ್ಸೊನೈಟ್ (ಗೋಮೇಧ) ಧರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜೆನ್ -ಜೀಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 5
5-14-23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಮೂಲಾಂಕ 5 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬುಧನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಪಚ್ಚೆ ಮಣಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
ಮೂಲಾಂಕ 6
6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಓಪಲ್ ಅಥವಾ ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೆನ್-ಜೀ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೋಡಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ, ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು.
ಮೂಲಾಂಕ 7
7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಐ ಧರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೆನ್-ಝೀಗೆ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
ಮೂಲಾಂಕ 8
8-17-26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿಯ ಧರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು.
ಮೂಲಾಂಕ 9
9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಹವಳ ಧರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೆನ್-ಜೀಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ.