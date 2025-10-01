ಇಂದು 100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ 5 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ
navratri mahanavmi rajayoga on 1 october horoscope leo virgo capricorn rich ಇಂದು ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಮಹಾನವಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಈ ದಿನ 5 ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿವೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ-ಯಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರವಿ ಯೋಗವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 5 ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಭವ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾನವಮಿಯೂ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
5 ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಬಾರಿಯಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.