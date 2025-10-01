ಸೂರ್ಯ- ಬುಧನಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ಡಬಲ್
budhaditya yog 2025 lucky for 5 zodiac signs sun mercuyr ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಆಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.