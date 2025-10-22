- Home
- Mulank Numerology: ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಹುಡುಗಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ… ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ಇವರು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಂತೆಯೇ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಹಣೆಬರಹ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಮೂಲಾಂಕ 2
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೂಲಂಕ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ, ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 2ರ ಹುಡುಗಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಚಂದ್ರನಂತೆ, ಮೂಲಾಂಕ 2 ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 6
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೂಲಾಂಕ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ
ಮೂಲಾಂಕ 6 ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೂಲಾಂಕ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 9 ರ ಹುಡುಗಿಯರ ಗುಣಗಳು
ಮೂಲಾಂಕ 9 ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಂತೆಯೇ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾದರೂ, ಈ ಮೂಲಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಶಾಪಗಳು ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ.