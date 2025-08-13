ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 3 ಫೇವರಿಟ್ ರಾಶಿ – ಲಕ್ಸುರಿ, ಲವ್ & ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇವತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನು ಯಾವಾಗಲೂ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ.
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಂಟನೇ ಅವತಾರವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೈವಿಕ ಗುರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಜನರು ಆತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನು ರಾಶಿ ಜನರು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.