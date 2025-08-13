ಗುರು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶ – 3 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭದ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭ
ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗುರು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಗುರುವು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗಅದರ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗುರು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಈಗ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಜೂನ್ 18, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ಜೂನ್ 18, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 18, 2026 ರವರೆಗಿನ ಸಮಯವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌರವದ ಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.