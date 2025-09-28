ಇವ್ರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಲ್ಲ..ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಿಟ್ಟು, ಜಗಳ
Always Ready for a Fight: ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಗಳು. ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ...
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಬಂದ್ರಂತೂ ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ . ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಭಾವವಿದೆ, ಯಾರನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಇವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಾದಗಳು, ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆತುರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಯೋಚಿಸದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು. ಇವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ.