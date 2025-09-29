- Home
- Astrology
- Festivals
- ದೀಪಾವಳಿ 2025 ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಅಥವಾ 21, ನಾವು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕು?
ದೀಪಾವಳಿ 2025 ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಅಥವಾ 21, ನಾವು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕು?
diwali 2025 date when to celebrate diwali october 20 or 21 2024 ರಂತೆಯೇ, ಈ ವರ್ಷವೂ 2025 ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಎರಡು ದಿನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ
2025 ರ ದೀಪಾವಳಿ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ದೀಪಾವಳಿ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಎರಡು ದಿನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:45 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5:54 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕವು ದೀಪಾವಳಿಯ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರದೋಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವು ಮಾನ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಕನಿಷ್ಠ 24 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಈ ಪ್ರದೋಷ ಅವಧಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ, 21 ರಂದು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ
ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲ, ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಧನ್ತೇರಸ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ರೂಪ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಸ್ನಾನ-ದಾನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.