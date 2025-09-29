18 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
after 18 years sun mars conjunction in libra 4 lucky zodiac signs 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. 4 ರಾಶಿ ಜನರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವರ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ತೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.